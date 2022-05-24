تنفيذاً لتعليمات القائد العام.. اللواء طارق بن زياد يُكرم المجبري بشاحنة جديدة ودرع الشجاعة ومبلغ مالي

قام اللواء طارق بن زياد المعزز بتكريم سائق ناقلة الوقود عبدالله المجبري، بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر.

وأهدى آمر اللواء العقيد عمر مراجع، المجبري شاحنة وقود جديدة ومبلغ مالي ودرع الشجاعة تقديرًا لموقفه البطولي في انقاذ أهالي بنغازي من كارثة محققة بعد اشتعال النار في الناقلة أثناء تفريغ شحنة وقود في محطة “المالطي” في حي الفويهات ببنغازي.

وكُرّم، المجبري من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، وذلك تقديرًا لموقفه البطولي.

وجرى التكريم في حضور وزير الكهرباء، عوض البدري، ووزير الاتصالات سالم الدرسي ووزير الموارد المائية، محمد دومة، إضافة إلى مدير شركة الخليج العربي للنفط صلاح عبدالكريم.

وأعرب القطراني، عن شكره وتقديره وامتنانه لسائق الشاحنة لتجنيبه الضرر للمواطنين واملاكهم وتعريض نفسه للخطر مقابل سلامة المارة والقاطنين في المنطقة التي حصلت بها الواقعة.