وليامز تلتقي أعضاء اللجنة العسكرية 5+5

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على هامش “ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” في مدينة طليطلة، والتي شارك في تنظيمها وزارة الخارجية الأسبانية ومعهد توليدو الدولي للسلام.

وقالت ستيفاي في تدوينة لها على صفحتها بتويتر: “اتفقنا على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هي وسيلة مهمة لبناء السلام، إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا مع إدراك مدى استعداد الأطراف الليبية المعنية وأولوياتها”.

مضيفة بالقول: ” وستعزز النتائج المسار الأمني على المدى القصير، بينما ستعزز على المدى البعيد سيادة القانون وتحسن من أوضاع حقوق الإنسان. كما أكدنا من جديد على ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض وعلى اتفاق وقف إطلاق النار” وفق تعبيرها.