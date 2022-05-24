عبد الجليل: ليبيا تمر بالمختنق الأصعب فى تاريخها

قال وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عثمان عبد الجليل، إن ليبيا تمر حاليا بمرحلة صعبة جدا، بل «المختنق الأصعب فى تاريخها»، خاصة على الجانبين الدستوري والتشريعي.

وأضاف عبد الجليل، فى كلمة أمام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت، بمشاركة نخبة من أساتذة القانون العام والجنائي والدولي من مختلف الجامعات الليبية، وبدأ أعماله اليوم بسرت، أن الجامعات الليبية لها أهميتها، وهي بيوت خبرة تستفيد منها الدولة في التخطيط والدراسات، وهي المصدر الذي يغذي كل الأجسام التشريعية والتنفيدية داخل الدولة.

وأشار عبد الجليل إلى أن ليبيا تعرضت للكثير من التدخلات الأجنبية، وهو شىء ومؤلم، مضيفا أن هذه الدول المتدخلة في ليبيا تعرقل أي توافق بين الليبيين، وهو ما ظهر في عرقلة العملية الانتخابية، نتيجة «هذه التدخلات».

فيما ثمن عبد الجليل، الجهود التي بذلت من كلية القانون وجامعة سرت، لإقامة هدا المؤتمر العلمي للقانون، والذي حضر افتتاحه اليوم، نائب رئيس الوزراء خالد الأسطى، ومسؤولين محليين بسرت، مضيفا أن مخرجاته وتوصياته ستكون، مرجعا لمجلس النواب والحكومة للمساهمة في النهوض بالبلاد.