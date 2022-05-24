مجلس إقليم فزان ينفي ما نشرته صحيفة فرنسية حول فيدرالية جديدة في ليبيا

أدان بيان صادر عن مجلس إقليم فزان، ما نشرته صحيفة Mondafrique بخصوص المساعي الفرنسية لتقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم هي طرابلس وبرقة وفزان، مؤكدًا رفض أهالي فزان لمشاريع التقسيم في ليبيا.

واستشهد البيان بأول من باشر إلغاء النظام الاتحادي بعد الاستقلال في ليبيا، وهو الوزير محمد عثمان الصيد، ابن فزان، إضافة إلى تبني سيف النصر عبد الجليل وزير الدفاع الأسبق وهو من فزان، إقناع أعضاء المجلس التشريعي بفزان بتبني مشروع توحيد الدولة الليبية وقد نجح في ذلك.

ووجّه البيان كلمة لأبناء ليبيا وبناتها كافة وأبناء فزان، مضمونها أن هذه الحملة “التي تشن ضد فزان تهدف للتشويش على جهود يقوم بها الخيرون في سبيل حل الأزمة الليبية وتأتي في سياق عمل تخريبي داخل مدن فزان”.

وكان صحيفة Mondafrique قد ذكرت السبت، أن وفدًا من 11 شخصية ليبية من منطقة فزان يتواجد هذه الأيام في باريس لإقناع السلطات الفرنسية بالعمل على مشروع فيدرالية ليبية تقسم ليبيا إلى 3 أقاليم.

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