انتخاب المستشار مفتاح القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والصديق الصور نائبا له

انتخب المجلس الأعلى للقضاء، مجلساً جديداً لمدة ثلاث سنوات يتكون من رئيس ونائب له و (13) عضوا من إدارات ومحاكم الاستئناف على مستوى ليبيا.

وأسفرت النتائج عن اختيار رئيس إدارة التفتيش عن الهيئات القضائية المستشار مفتاح محمد القوي رئيسا، والنائب العام الصديق أحمد الصور نائبا لرئيس المجلس.

وضم المجلس في عضويته أعضاء من إدارات ومحاكم الاستئناف بالمدن الليبية، إدارة القضايا – إدارة القانون – إدارة المحاماة – محكمة استئناف طرابلس – طبرق – الخمس – البيضاء – الزاوية – سبها – جنوب طرابلس- مصراتة – بنغازي – غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا