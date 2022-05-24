منصور سيف النصر وعلي زيدان يدينان بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن فزان

أعرب سفير ليبيا الأسبق لدى فرنسا، منصور عبدالمجيد سيف النصر، عن إدانته واستنكاره “بأشد العبارات” ما نشرته جريدة “موند أفريك” الفرنسية بشأن فزان قبل أيام، معتبرًا أن ما نشرته الجريدة يأتي في إطار حملة تشن ضدها غرضها “التشويش على جهود يقوم بها الخيرون في سبيل حل الأزمة الليبية”.

كما اعتبر سيف النصر، في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن ما نشرته جريدة “موند أفريك” الفرنسية يأتي أيضًا “في سياق عمل تخريبي داخل مدن فزان وصولًا لتنفيذ أغراضهم نحو فرض الاستبداد وغمط حقوق الشعب الليبي والهيمنة على مقدراته”.

وأكد سيف النصر، في بيانه، أن التاريخ النضالي لرجالات فزان يشهد على معاناة الأجداد والأباء المؤسسين وتبني المنطقة مشروع توحيد الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن استقلال ليبيا جرى انتزاعه من قبل رفضًا لمشاريع تقسيم الوطن.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان إن “وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعًا للمساومة أو الصفقات السياسية”.

لكن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق أصدر بيانًا اليوم الأحد، وصف تلك الأنباء بالـ”الكاذبة والإشاعات”، مهيبًا “بأجهزة الإعلام والمدونين أن يتأكدوا من صحة الأخبار قبل نشرها، تجنبًا لإرباك الرأي العام”.

وتابع البيان: “ليعلم الجميع أن هذا الخبر مُختلق ولا أساس له. فعندما تقتضي مصلحة الوطن ذهاب علي زيدان إلى فرنسا أو غيرها سيتم ذلك علنًا دون إخفاء”، مستشهدًا بأن علي زيدان سبق أن ذهب إلى فرنسا “في شأن وطني، وكان ذلك أمام أجهزة الإعلام وبالنقل المباشر”.