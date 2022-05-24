يوسف الفرجاني: كتابة التاريخ بعد «فبراير» مهمة «شائكة»

اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني، أن مهمة كتابة التاريخ عن العقد الأول بعد أحداث فبراير «شائكة» في ظل الخلافات، وتباين آراء القوى التي وجدت بالساحة من أنصاري النظام السابق و«الثورة».

وقال «الفرجاني»، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، أن هناك قوى وعناصر كان لها دور واضح بالمشهد السياسي، كجماعة الإخوان والتشكيلات المسلحة، والقوى السياسية بالشرق الليبي، وغيرهم.

وأضاف الفرجاني إن «بعض السياسيين أو قادة التشكيلات المسلحة قد ينزعجون من فكرة توثيق أحداث تلك الفترة، نظرا لمشاركتهم بشكل أو بآخر فيما شهدته من انتهاكات وجرائم، في ظل حرص الجميع على تبرئة ساحته، والتنصل من أي مسؤولية».