ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا” يواصل فعالياته في بنغازي

تواصل مدينة بنغازي احتضانها لليوم الثاني على التوالي فعاليات ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا” متضمنًا المعرض المصري الأول من نوعه لإعادة إعمار ليبيا، الذي افتتح، الاثنين، وسيستمر حتى 27 من شهر مايو الجاري.

وشارك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري في افتتاح المعرض بحضور عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة والقنصل العام لجمهورية مصر العربية وعدد من ضباط الجيش الوطني ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة وممثلي بعض الشركات المصرية الاستثمارية المُتخصصة في البناء والتشييد.

وأكد عميد بلدية بنغازي خلال الحفل على أهمية دور القطاع الخاص وكونه أساسيًا وضرورياً للتطوير والتحديث في شتى المجالات، مجددًا عزم البلدية على دعم جهود القطاع الخاص وضرورة تحقيق تعاون مُثمر بين الشركات المصرية والشركات الليبية خاصة فيما يتعلق ببرامج مشاريع الإعمار في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض سيشهد توقيع بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمهن الهندسية الليبية، في مجال الخدمات الهندسية والمهنية والاستشارية، ضمن العمل المشترك مع نقابة المهندسين المصرية، الذي يتضمن تبادل الخبرات في مختلف ميادين العمل الهندسي،بما يخدم مصلحة البلدين، وفقًا لما أكده طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين،كما سيجمع المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد كُبرى الشركات المصرية والليبية المُتخصصة في البناء والتشييد،ضمن خطوات الاستعداد لمرحلة الإعمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية