السفارة الليبية بالجزائر تعلن قيام الحرس الجزائري بالقبض على أفراد تابعين لحرس الحدود الليبي لهذا السبب

أعلنت السفارة الليبية بالجزائر عن قيام الحرس الجزائري بالقبض على أفراد تابعين لحرس الحدود الليبي وهم نزار الرطيل ، عمر التولتي، أيمن المعلول، وائل الخشرابي.

السفارة، وبحسب مراسلة نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية، قالت: “المعنين مكلفين بتسيير دورية على الشريط الحدودي الليبي الجزائري، ونتيجة لسوء الأحوال الجوية والعواصف الرملية ضلوا طريقهم على الحدود الليبية الجزائرية مما تسبب في ضياعهم وإلقاء القبض عليهم من قبل الحرس الجزائري وهم على متن سيارتين وبحوزتهم 2 مسدس 9 مل وبندقية كلاشنكوف”.

وطالبت السفارة وزارة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية مخاطبة الجهات المختصة لإطلاق سراحهم .