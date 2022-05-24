ويليامز تؤكد مع أعضاء لجنة 5+5 ضرورة نزع السلاح وإعادة الإدماج

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز على أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشاملة بالكامل هي أداة مهمة لبناء السلام ، إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستداميْن في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع ويليامز مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على هامش “ورشة العمل الفنية حول طرائق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي” الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طليطلة الإسبانية.

وأكد المجتمعون أن النتيجة ستعزز على المدى القصير المسار الأمني، وعلى المدى الطويل سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع التشديد على ضرورة توحيد جميع الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن الورشة شهدت حضورًا لافتًا تمثّل في مشاركة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز وسفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزير الداخلية خالد مازن ورئيس العمل والتأهيل علي العابد ورئيس الأركان العامة بحكومة. الوحدة محمد الحداد، وأعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآخرين.

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