الحكومة الليبية تشارك في حفل تدشين الخط الجوي بين مدينتي سبها وبنغازي

شاركت الحكومة الليبية بتاريخ اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور وزير الصناعة والمعادن ووزير البيئة ومنسق شؤون ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية في حفل تدشين خط الملاحة الجوي الرابط بين مدينتي سبها وبنغازي عبر الشركة الناقلة الخطوط الجوية الليبية.
وتقدم نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، بحسب المكتب الإعلامي التابع له، بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل وعلى رأسهم شركة الخطوط الليبية على فتح المجال الجوي في مدينة سبها، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية على تأمين محيط مطار سبها وجميع المرافق الحيوية في منطقة فزان.
وطالب الزادمة باقي شركات الطيران أن يسارعوا لفتح رحلات داخلية ودولية من وإلى مطار سبها الدولي لتخفيف الأعباء على المسافرين، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لهم.
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