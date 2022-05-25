الحكومة الليبية تشارك في حفل تدشين الخط الجوي بين مدينتي سبها وبنغازي

وتقدم نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، بحسب المكتب الإعلامي التابع له، بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل وعلى رأسهم شركة الخطوط الليبية على فتح المجال الجوي في مدينة سبها، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية على تأمين محيط مطار سبها وجميع المرافق الحيوية في منطقة فزان.