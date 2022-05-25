إنقاذ 500 مهاجر في 9 عمليات قبالة سواحل ليبيا

أنقذت دوريات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بغرب ليبيا 500 مهاجر غير نظامي في تسع عمليات على طول الساحل، في وقت داهمت فيه قوة أمنية تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية ستة أوكار للعصابات المتاجرة بالبشر في مدينة بني وليد، الواقعة شمال غربي ليبيا.

وقالت رئاسة أركان القوات البحرية المتمركزة بغرب ليبيا، أمس، إن دوريات حرب السواحل نجحت في إنقاذ 500 مهاجر، عقب تلقي إشارات استغاثة، موضحة أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة الأحد الماضي عن إنقاذ 84 مهاجراً غير نظامي قرب مدينة الزاوية (غرب)، مشيرة إلى أن زورقاً تابعاً لمكتب العمليات البحرية تمكن من إنقاذهم، بتعاون مع جهاز حرس السواحل الزاوية التابع لوزارة الدفاع.

وأعلنت البحرية الليبية، أمس، أن زورق الدورية، التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، برئاسة أركان القوات البحرية أنقذ 13 مهاجراً، وانتشل 4 جثث، بينما فقد ثلاثة مهاجرين عندما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية. مشيرة إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مليتة، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

في شأن قريب، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أن قواته داهمت ستة أوكار في مدينة بني وليد، يتخذها خارجون عن القانون ومتاجرون في خطف وتهريب، ملاذات لهم. ولفت اللواء إلى أنه ألقى القبض على أحد المتهمين المطلوبين في قضيّة قتل ارتكبها منذ سنوات، منوهاً إلى أن هذه العمليات تستمر تباعاً «لفرض الأمن وحفظ الاستقرار، وبسط قوة الدّولة ودعم مؤسساتها».