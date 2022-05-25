مشروع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين ليبيا ومصر

كشفت السفارة الليبية في القاهرة أن وفدًا من وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يزور العاصمة المصرية حاليًا في مهمة عمل رسمية لتسليم «مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» بين ليبيا ومصر.

ولم توضح السفارة الليبية بنود الاتفاقية المقترحة، مشيرة إلى أن الوفد الليبي ينسق مع وزارة العدل المصرية بالخصوص، تمهيدًا لزيارة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن لجمهورية مصر.

وأكد القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى القاهرة، محمد عبد العالي مصباح، التزام السفارة بمتابعة كل الاتفاقات والبرامج المشتركة لإنجاحها بما يكفل تحقيق المرجو منها، وفقًا للصفحة الرسمية للسفارة بـ«فيسبوك».