لجنة حصر وتقييم الأضرار تُباشر عملها بحادثة احتراق شاحنة الوقود

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري تعليماته بتشكيل لجنة حصر وتقييم الأضرار. برئاسة البلدية وعضوية الجهات ذات العلاقة على أن تبدأ عملها بشكل فوري. وتُنهي تقريرها بأسرع وقت مُمكن .

وأكد عميد البلدية أن اللجنة المُشكلة باشرت عملها اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 م .

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لكتاب وزير الحُكم المحلي بالحكومة المهندس سامي الضاوي رقم ح م 3/8. المؤرخ في 24 . مايو .2022 م بشأن حصر الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة الوقود. داخل محطة وقود “المالطي” وتقدير التعويضات للمُتضررين .

واندلع حريق هائل اليوم الثلاثاء في محطة وقود شارع الببسي والمعروفة بمحطة وقود المالطي بمدينة بنغازي في ساعات الصباح الأولى.

وأفاد شهود عيان أن الحريق ناتج عن الشاحنة التي كانت قد بدأت بالفعل في تفريغ شحنتها بالمحطة. ولم يعرف بعد السبب الفعلي وراء اندلاع الحريق.

هذا وبينت إحدى الفيدوهات الشاحنة وقد اندلعت فيها النيران من الخلف وشوهد سائقها ويدعى عبد الله المجبري. وهو يقودها مسرعا بعيدا عن المحطة.

كما بينت الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النار بسيارتين. بالقرب من المحطة ومحاولات المواطنين إطفاء الحريق بهما.