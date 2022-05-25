لجنة حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة الوقود داخل محطة وقود “المالطي” تُباشر عملها

باشرت لجنة حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة الوقود داخل محطة وقود “المالطي” في عملها، اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذاً لكتاب وزير الحُكم المحلي سامي الضاوي بشأن حصر الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة الوقود داخل محطة وقود “المالطي” وتقدير التعويضات للمُتضررين.
وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، فإن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري أصدر تعليماته بتشكيل لجنة حصر وتقييم الأضرار برئاسة البلدية وعضوية الجهات ذات العلاقة، على أن تبدء عملها بشكل فوري وتُنهي تقريرها بأسرع وقت مُمكن.
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