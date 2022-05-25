لجنة حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة الوقود داخل محطة وقود “المالطي” تُباشر عملها

باشرت لجنة حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة الوقود داخل محطة وقود “المالطي” في عملها، اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذاً لكتاب وزير الحُكم المحلي سامي الضاوي بشأن حصر الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة الوقود داخل محطة وقود “المالطي” وتقدير التعويضات للمُتضررين.