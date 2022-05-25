السني يبحث مع غرينفيلد تطورات المسار السياسي في ليبيا

استعرض سفير ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مع مندوبة الولايات المتحدة السفيرة ليندا غرينفيلد، التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر؛ تطورات الوضع الراهن والتحديات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا.

وأكد السني، في تغريدة له، أهمية دور أميركا لدعم الحلول السلمية للأزمة لتفادي أي تصعيد عسكري أو مواجهات مسلحة، كما ناقش الطرفان الجهود الأممية والحوارات المختلفة الجارية، وأهمية أن تُفضي إلى توافق وطني لإنجاز الانتخابات العامة في أقرب الآجال، وكيفية دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي وعدم نقل الصراع إلى ليبيا وإنهاء أنواع التدخلات الأجنبية كافة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة لمناقشة الوضع الأخير في ليبيا، الخميس المقبل في نيويورك، حيث يتوقع أن يقدم رئيس لجنة العقوبات في ليبيا إحاطة لأعضاء مجلس الأمن لاطلاعهم على آخر أنشطة اللجنة.

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