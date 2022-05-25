خلال لقائها مع لجنة 5+5.. وليامز: نزع السلاح وإعادة الإدماج أداة مهمة لبناء السلام

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشاملة بالكامل هي أداة مهمة لبناء السلام ، إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستداميْن في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع وليامز مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على هامش “ورشة العمل الفنية حول طرائق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي” الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طليطلة الإسبانية.

كما أكد المجتمعون أن النتيجة ستعزز على المدى القصير المسار الأمني، وعلى المدى الطويل سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع التشديد على ضرورة توحيد جميع الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.