الصغير: سيتم تسليم النقاط الخلافية بشأن مشروع الدستور إلى رئيس مجلس النواب لعرضها على المجلس

أكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أنه “كان من الصعب الاستفتاء على الدستور الحالي، بدون تعديله، بسبب النقاط الخلافية الكثيرة”.

الصغير، وفي تصريح صحفي؛ أوضح أنه تم التوصل “إلى توافق بشأن 137 مادة تقريبًا من أصل 197 مادة في مشروع الدستور، والأمر الوحيد الذي تم تأجيل النقاش فيه، هو شروط انتخاب الرئيس وبعض النقاط الأخرى المرتبطة بها”.

وتابع؛ “ربما تكون هناك عوائق في شروط الانتخاب وقد نتلافاها ونتفق عليها، أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فسنصل إلى اتفاق مبدئي ولا يوجد ما يمنع الاتفاق حوله”.

وأردف الصغير أنه “سيتم تسليم النقاط الخلافية بشأن مشروع الدستور، إلى رئيس مجلس النواب غدًا، في مدينة القبة”.

وختم موضحا أن “رئيس مجلس النواب، سيعرضها على المجلس، لمناقشتها واعتمادها للنقاش حولها، وفي المقابل مجلس الدولة سيقدم وثيقة مماثلة إلى المجلس، لمناقشتها واعتمادها”.