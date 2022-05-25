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لنقي: غياب توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يمنع القيام بانتخابات حاليآ

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012  ” أحمد لنقي ” أن غياب توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يمنع القيام بانتخابات في الوقت الحالي،

جاء ذلك في تصريحات صحفية ل لنقي ، حيث أوضح أن توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية هو الضامن القوي لإجراء انتخابات تشريعية متزامنة مع انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

كما أكد لنقي أن تنظيم الانتخابات يتوقف كذلك على التوصل إلى توافق حول الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه، وهو ما يفتقد اليوم رغم التقدم الحاصل في هذا المجال في اجتماعات القاهرة.

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صحيفة الساعة 24

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