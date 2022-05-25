خلال لقائه بمندوبة الولايات المتحدة.. السني: نؤكد على أهمية دور أمريكا في دعم ليبيا

استعرض مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” الطاهر السني ” خلال لقائه بمندوبة الولايات المتحدة السفيرة “ليندا غرينفيلد”، تطورات الوضع الراهن والتحديات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا.

وقال السني في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر: “تم التأكيد على أهمية دور أمريكا لدعم الحلول السلمية للأزمة لتفادي أي تصعيد عسكري أو مواجهات مسلحة“.

كما أضاف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “ناقشنا الجهود الأممية والحوارات المختلفة الجارية وأهمية أن تُفضي إلى توافق وطني لإنجاز الانتخابات العامة في أقرب الآجال“.

وتناول الجانبان “تأثير الأزمة الدولية الراهنة على ليبيا والمنطقة، وكيفية دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي وعدم نقل الصراع إلى ليبيا وإنهاء كافة أنواع التدخلات الأجنبية“.