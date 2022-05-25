عبد العزيز: متطلبات الثورة اليوم متوفرة وبكثرة.. والأنظمة الديكتاتورية جل عملها تحويل مواطنيها لساكنين 

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الإعلام يريد تحويل الليبيين لشعب ساكن، ولا يريدون المواطنة بمعنى المشاركة في الحياة السياسية، معتبرًا أن الانظمة الديكتاتورية جل عملها أن تحول مواطنيها لساكنين.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن “أتباع القذافي” يريدون العودة بعد 42 سنه من الظلم والقهر والتشريد والمجازر ويرغبون بالحكم بكل جراءة وصفاقة. بحسب قوله.

وأضاف: “إن كنتم تريدون التغيير الطريق أمامكم، متطلبات الثورة متوفرة وبكثرة كالفساد والنهب والإجرام لكن أن تخرجوا في استقبال فلان ومباراة الأهلي والاتحاد، وليبيا ومستقبلها لا تخرجون من أجله وبعدها تقولون إننا مواطنون، هذا الأمر غير مقبول”.

وفيما يلي النص الكامل:

معمر القذافي أراد من الليبيين أن يكونوا ساكنين، بمعنى من يختار الوزراء وحتى يخدرهم فعل المؤتمرات الشعبية، بعد 2011 أتينا لنبني دولة المواطنة التي هي أن كل الناس لهم الحق أن يقرروا مصير البلد، نتيجة تربية 42 سنة والإعلام الذي يضخ الكثير من الناس أرادوا وبمحض إرادتهم أن يكونوا ساكنين في ليبيا وليسوا مواطنين، يريد مرتبًا ويرجع لبيته، الفلبيني وغيرهم من يخدموا بشركات البترول أفضل من وضع الليبي؛ لأن عنده مهارات أكثر، مرتبه أعلى ويعيش أفضل ولكنه ليس مواطنًا يسكن في ليبيا.

الإعلام يريد أن يحول الليبيين لساكنين، والكثير جدًا في مرابيعنا يريدون ذلك. وعندما يأتي واحد يريد أن يحولهم لمواطنين يوجهون له السهام. لا يريدون المواطنة بمعنى المشاركة في الحياة السياسية. الأنظمة الديكتاتورية جل عملها أن تحول مواطنيها لساكنين.

في الانتخابات كم مليون لم يشاركوا فيها؟ هؤلاء تنازلوا بمحض إرادتهم عن مواطنتهم، وبعدم مشاركتهم في الحياة السياسية والنتيجة هي عودة الاستبداد والديكتاتورية. الوجه الآخر الفرق بين المواطن والساكن يريدون أن يحولوك إلى أنه إذا اصبحت حرب في بنغازي وأنت في طرابلس فإن الموضوع لا يعنيك، المواطن يعنيه المواطن، هذا المنطق للساكنين.

عندما يخرج الشباب الليبي احتفالًا بفوز الميلان الإيطالي، في ميدان الشهداء وبالأمس لم يخرجوا للتنديد بعمل البرلمان ومجلس الدولة والانقلاب هنا تكون الصورة واضحة وجلية لتحويل المواطن لساكن. لما سقط القذافي في 2011 كان الكثير يرغب في أن يلعب دور معمر القذافي، ليس حتى يخلص البلد من الاستبداد والديكتاتورية وبناء دولة المواطنة وخدمات وتعليم وصحة، بل الغرض أن يأخذوا مكانه إلى حفتر وأولاده وما صاغوه في هذه السنوات هو لم يكن يستطيع أن يقترب من ليبيا، بعد ما مات القذافي، جاء ليحكم هو وعائلته ليحول ليبيا لساكنين، ويخرج بعض الشخصيات التي كانت نكرات، بعد فبراير اتجه للحياة السياسية، حتى يعيد حكم القذافي.

هذا ما يحدث بعودة الاستبداد لليبيا وأتباع القذافي يريدون العودة بعد 42 سنة من الظلم والقهر والتشريد والمجازر، ويريدون أن يحكموا بكل جراءة وصفاقة. واحد منهم كان رئيس المحكمة الثورية، الطيب الصافي خرج في قناة العربية لا يبشر الليبيين بدولة مدنية بل مصرون أن 42 سنة التي أخروا فيها ليبيا مئات السنين هم الصحيح.

ثورة فبراير وبمكالمات الصافي ما بين 15 إلى 17 فبراير، هو خرج ليرد علينا نحن هؤلاء من يقسمون الليبيين ويصنفون فيهم ويستغلون بعبع محاربة الإرهاب والإخوان وللأسف. لا يريدون أن يتركوا ليبيا بحالها. هؤلاء يرون في أنفسهم مواطنين ويروننا أننا ساكنين.

لما يخرج إنسان جيد ليتكلم تقولون عنه إخوان وتيار إسلامي وكأنها تهمة وكأن الانتماء للإسلام تهمة هكذا فهموكم، عندما نتكلم عن السفير الأمريكي الكثير من الذين أرادوا لأنفسهم أن يكونوا جبناء وساكنين، عادي جدًا يتابعون الصديق الكبير مجتمعًا مع السفير الأمريكي، وبكل صفاقه يتكلم عن أموال الليبيين وكيف تصرف، عادي جدًا ولا يتكلمون ويحلون أفواههم. تخيلوا لو الصديق الكبير اجتمع مع المفتي وناقشوا كيف تصرف أموال النفط! ستنقلب ليبيا، أزلام القذافي رجعوا ليبيا وعاشوا وخدموا وزراء ولا أحد تكلم.

الحق والباطل بين والمواطن الذي يريد أن يقول أنا مواطن أهلًا وسهلًا، لكن من يريد الناس ساكنين فقط واضحون، إن كنتم تريدون التغيير الطريق أمامكم، متطلبات الثورة متوفرة وبكثرة كالفساد والنهب والإجرام، لكن أن تخرجوا في استقبال فلان ومباراة الأهلي والاتحاد، وليبيا ومستقبلها لا تخرجون من أجله، وبعدها تقولون إننا مواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية