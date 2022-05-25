مصلحة الجمارك: ضبط كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ2 مليون دينار

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش من قبل شخص جزائري الجنسية بعمق الصحراء على الشريط المحادي للحدود التونسية.

وذكرت المصلحة، في بيان لها، أنه بعد ورود معلومات موثوقة لقسم مراقبة الحدود البرية نالوت عن عملية جلب كمية من مخدر الحشيش من قبل شخص جزائري الجنسية تم على الفور تشكيل فريق عمل بقيادة رئيس القسم وترتيب عملية بيع وشراء مع المعني.

وأضافت، أنه تم الانتقال إلى مكان التسليم بعمق الصحراء علي الشريط المحادي للحدود التونسية حيت تم ضبط الكمية بالكامل وتقدر بحوالي قنطار من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مخدرات نوع (حشيش ).

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتقدر قيمتها بحوالي أثنان مليون دينار ليبي، وقد أتخدت الإجراءات القانونية وأحيلت للنيابة.