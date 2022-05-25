حزب الجبهة الوطنية: مصر متورطة في الحرب على ليبيا منذ ظهور مشروع الكرامة

ليبيا – اعتبر عمر بن رجب الناطق باسم حزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف أنه من حيث المبدأ فالحزب مع التوافق المبني على أسس حقيقية تريد مصلحة الوطن وليس المصالح فيها أشخاصًا.

بن رجب قال خلال تصريح أذيع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن التوافق الحقيقي هو المبني على إرادة وطنية خالصة وبطريقة معلومة وشفافة وعلى الأراضي الليبية.

وتابع مزاعمه بالقول : “لا نرى رعاية أي دولة متورطة تورط سلبي في ليبيا ستنتج نتائج لصالح ليبيا، بل ستحاول دفع الأمور تجاه مصالحها ومخططاتها في ليبيا والاتفاقات التي حصلت خارج ليبيا خير دليل على ذلك، مصر متورطة في الحرب على ليبيا منذ ظهور ما سمي بمشروع الكرامة والدمار الذي حصل في درنة والأرواح التي أزهقت خير دليل”.

وشكك في أن المجموعة المتواجدة في مصر ستكون قادرة على إنتاج أمر يرضي كل الأطراف الليبية وينهي الانسداد الحاصل، وخاصة إذا مر مشروع الدستور المقر من هيئة صياغة الدستور. بحسب قوله.

كما تابع قائلًا: “المتواجدون في مصر لا أظن أن الليبيين يثقون بحلولهم بعد معاناة أكثر من عشر سنوات، ما نريده من مجلسي النواب والدولة التوافق على إجراءات قانونية لإخراج مجلس تشريعي تأسيسي يتولى معالجة الإشكال الدستوري ومع هيئة صياغة الدستور ويؤكد للمصالحة الوطنية والحكومة تشرف على الترتيبات المرحلة النهائية وهذا المطلوب منهم”.

واعتبر أن الأجسام تغلب مصالحها الخاصة ومن غير المتوقع توصلها لاتفاق على المدى القريب والبعيد إذا منحوا عدة فرص أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف هو إطالة مدة بقائهم ومدة تواجدهم في غرفة اتخاذ القرار التشريعية في الدولة.

وأعرب عن تمنياته ممارسة المجلس الرئاسي لدوره الحقيقي والمطلوب منه، فعلى عاتقه مهام كثيرة؛ لذلك الجميع يتمنى منه أن يكون أكثر نشاطًا في المجال والخروج من القوقعة المتواجد فيها. وفقًا لتعبيره.

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