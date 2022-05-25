هيئة البحث عن المفقودين: التعرف على هوية جثتين مجهولتين

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أمس الثلاثاء التعرف على هوية جثتين مجهولتين، جرى انتشالهما في وقت سابق.

جاء ذلك في بيان للهيئة قالت فيه : “إن اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية راجعت في اجتماع لها نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي“.

كما أكدت الهيئة مطابقة ملفين لأهالي المفقودين وسيتم مراسلة مكتب النائب العام والنيابات المختصة لتبليغ الأهالي.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن العمل مستمر على عينات العظام للحالات المستخرجة والعينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وبذلك يصل عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى 140 حالة.