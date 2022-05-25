ضبط وافدين يسرقان أسلاك الكهرباء في سبها

ضبطت الغرفة الأمنية المشتركة بمديرين أمن سبها وافدين يحملان جنسية النيجر، متورطين في سرقة أسلاك كهرباء.

وتلقت الغرفة بلاغا برصدهما في مشروع سبها الزراعي جنوب المدينة وهما يرتكبان جريمتهما، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وانطلقت دوريات الغرفة على الفور إلى المكان، حيث عثر عليهما متلبسين، قبل أن يحاولا الهرب.

وتمكنت الدوريات من القبض عليهما، واعترفا بارتكابهما عددا من السرقات الأخرى، ثم اتخذت باقي الإجراءات القانونية حيالهما.