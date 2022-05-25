بلدية بنغازي لـ حكومة الوحدة: عليكم تعويض أهالي طرابلس والزاوية وجنزور فهم أولى

ليبيا – أعلنت بلدية بنغازي اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة سريعة لتعويض الأهالي في حادثة شارع الببسي،مؤكدةً انها ستباشر عملها خلال ساعات بالتنسيق مع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا.

بلدية بنغازي طالبت عبر تلفزيون “المسار” رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بتعويض أهالي طرابلس و الزاوية و جنزور عن الأضرار التي لحقت بهم فهم أولى.

وأفادت البلدية :”نحن منذ 24 ديسمبر 2021 لا نتعامل مع الحكومة المنتهية الولاية ولا نتبعها ادارياً ومالياً وقانونيًا،ولا نأخذ تعليماتنا من الدبيبة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية