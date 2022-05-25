النعاس: «المشري» و«صوان» أساؤوا للإخوان المجاهدين

عبر محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، عن حزنه العميق لانتساب خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة ومحمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي الإخواني، إلى جماعة الإخوان التي وصفها بـ«المجاهدة»، على حد قوله.

وزعم «النعاس»، في منشور له عبر فيسبوك، قائلا «أنا من الذين قرؤا أدبيات وتاريخ جماعة الإخوان المسلمين قراءة جيدة، وأعرف جيدا ما قدمه دعاتها وعلماؤها وفقهاؤها وأدباؤها من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين وما قام به مفكروها من تجديد وإصلاح للخطاب والفكر الإسلامى».

وادعى قائلا: «يعتصرنى ألم وحزن عميقان جدا عندما أرى رجالا مثل صوان والمشرى وكثيرا من عناصر حزب العدالة والبناء الذين زعموا يوما ما أنهم من منتسبى هذه الجماعة المجاهدة واثبتوا من خلال تصرفاتهم فيما بعد أنهم لا يتخذون من القواعد الأصولية للإسلام مرجعا لأفعالهم».

وفي إشارة لـ«المشري» و«صوان» قال: «ضاعوا وضيعوا حزبهم، وأساؤا إلى جماعة الإخوان المسلمين المجاهدة التى يقبع حاليا عشرات الآلاف من منتسبيها وقادتها فى غياهب السجون».