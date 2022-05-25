الأرصاد: الأجواء تبقى صيفية على غالبية مناطق ليبيا

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من الأربعاء، موضحًا أن الأجواء تبقى صيفية على غالبية المناطق خاصةً على المناطق الغربية، الخليج وسهل بنغازي وتشمل بقية مناطق ليبيا الخميس.

وفيما يلي بقية تفاصيل الأحوال الجوية:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية هذا اليوم وتكون قليلة السحب تتكاثر أحيانًا من الخميس.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة الأربعاء والخميس حيث تتراوح ما بين (33-37)مْ على المناطق الساحلية, وتكون ما بين (38-42)مْ على الدواخل، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا اعتبارًا من الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-34)مْ، وما بين (37 – 40 ) مْ على الخليج والدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال الخميس والجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي (غات والمناطق المجاورة لها).

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاعًا وتكون ما بين (39-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-40)مْ، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من الخميس.

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