بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 25 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 25 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء صيفية على اغلب المناطق خاصةً على المناطق الغربية – الخليج وسهل بنغازي ويشمل باقي مناطق ليبيا يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية هذا اليوم وتكون قليلة السحب تتكاثر أحياناً من يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة هذا اليوم ويوم الغد حيث تتراوح ما بين (33-37)مْ على المناطق الساحلية, وتكون ما بين (38-42)مْ على الدواخل، وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-34)مْ، وما بين (37 – 40 ) مْ على الخليج والدواخل، وتسجل إرتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات والمناطق المجاورة لها ).

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاع فتكون ما بين (39-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-40)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01).

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