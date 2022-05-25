ضبط جزائري جلب قنطارا من الحشيش إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

ضبط قسم مراقبة الحدود البرية نالوت، كمية ضخمة تقدر بحوالي قنطار من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش. جلبها شخص جزائري الجنسية.

حيث شكّل القسم فريق عمل، بعد ورود معلومات مصدرية، وقام بترتيب عملية بيع وشراء مع المعنى. وانتقل إلى مكان التسليم بعمق الصحراء على الشريط المحاذي للحدود التونسية.

وتم ضبط الكمية بالكامل، وجرى التحفظ عليها. حيث قُدّرت قيمتها بنحو 2 مليون دينار ليبي، وعليه اتخذت الإجراءات القانونية وأحيل المتهم والمضبوطات إلى النيابة.