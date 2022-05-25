النعّاس: «السلفية» من البدع وتمثل خطراً كبيراً على فكر المسلم وعقيدته

رأى محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن «السلفية» من البدع وتمثل خطراً كبيراً على فكر المسلم وعقيدته، بحسب وصفه.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أعتقد ان مصطلح (السلفية) في حد ذاته يمثل خطرا كبير على فكر المسلم وعقيدته. لماذا؟”، على حد قوله.

وأضاف “لأنه يرفع شعارا مفاده: نحن أتباع السلف الصالح، وترتب على رفعه إحلال هذا الشعار محل القول الصحيح وهو: نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»”، وفقا لتعبيره.

وتابع “نحن لا نتبع السلف الصالح وإنما نتبع ما جاء به رسول الله من كتاب وسنة ونقتدى بفقهائنا الأجلاء منذ ذلك العصر حتى عصرنا هذا، ونحترم ما فهموه ويفهمونه من كتاب الله وسنة رسوله وما يدركونه من مقاصدهما وفقا لمقتضيات الزمان والمكان”، بحسب حديثه.

واستطرد “اعتقد أن كلمة (السلفية) و(مذهب السلف) من أخطر البدع الاصطلاحية التي أدت إلى تجميد العقول ومنعت ظهور (الفقيه المفكر) الذى يستطيع ربط عقيدة المسلم وشريعة الله بمقتضيات التطور والنهضة. والله أعلم”، على حد وصفه.