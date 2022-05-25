رداً على الحويج.. «التواتي»: القرار الصحيح هو منع المتاجرة بليبيا من قبل الدول الأجنبية

علق عامر التواتي، المحلل السياسي الليبي، على قرار محمد الحويج وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، بشأن حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

وقال «التواتي» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “قرار وزير الاقتصاد بمنع غير الليبيين من ممارسة التجارة في ليبيا هو مجرد ردة فعل في محاولة لامتصاص تذمر الناس من غلاء الأسعار، وكأن شوية براريك لبيع الخضار هي المسؤولة عن ذلك”، بحسب وصفه.

وتابع؛ “القرار الصحيح الذي يجب على السلطات التي تحكمنا أن تصدره وتعمل على تنفيذه هو قرار منع «المتاجرة بليبيا» من قبل الدول الأجنبية”..

وختم «التواتي» موضحًا أن “هذه السلطات لن تفعل لأنها هي نفسها معروضة في السوق للبيع وللشراء.؟!”. بحسب قوله.

وكان محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة قد أصدر قرار بشأن تقرير أحكام بالنشاط التجاري حمل رقم 508 لسنة 2022، وقال في نص القرار، إن المادة ( 1 ) تنص على حظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، على تتولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات و على وجه الخصوص ممارسة الأجانب لأعمال البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، و استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم أو القيام بأعمال الوساطة العقارية.