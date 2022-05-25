موقع euobserver: لا تقدم في ملف الهجرة بليبيا منذ سنوات

استعرضت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها، والمنشور على موقع مراقب الاتحاد الأوروبي مستجدات ملف الهجرة في ليبيا، وخلصت إلى أنه لا يوجد أي تقدم في هذا الملف.

ونقل الموقع عن فيديريكو سودا الذي يترأس بعثة ليبيا للمنظمة الدولية للهجرة وصفه ملف الهجرة في ليبيا بأنه حلقة مفرغة من الانتهاكات في البلاد وبأنهم لم يحرزوا أي تقدم منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم عمل ما يكفي لإحداث تغيير أو محاولة التأثير على التغيير، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فقط إيقاف عبور المهاجرين، موضحًا بأن تهريب المهاجرين والاتجار بهم ما زال قائمًا وفي تطور مستمر ونمو في ليبيا.

وتقول المفوضية الأوروبية والتي تعتزم تسليم المزيد من السفن لحرس السواحل؛ إنها تنقذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط فقد اعترض خفر السواحل الليبي طريق أكثر من 32 ألف شخص في البحر العام الماضي، لكن الحقيقة أنهم بمجرد عودتهم يواجه كثير منهم ظروفًا مروعة في مراكز الاحتجاز.

وفي وقت سابق، وصفت منظمة العفو الدولية قوات الأمن الخاصة بأنها ميليشيا تمولها الدولة وتعمل دون عقاب، حيث ذكر أن إدارة الأمن الخاصة لا تدير مراكز احتجاز فحسب، بل تعترض أيضًا اللاجئين والمهاجرين في البحر.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة لعام 2020 إلى أن ليبيا فيها ما يصل إلى 680 ألف مهاجر، وهو رقم مخيف في ملف لم يجد حلولاً جذرية حتى الآن.

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