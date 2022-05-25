وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية يستقبل وفداً من الاتحاد الروسي

طرابلس 24 مايو 2022(وال) _استقبل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية السيد “مراد أحميمة” وفداً من الاتحاد الروسي برئاسة مدير إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الروسية السيد “حيدر رشيد أغانيد” والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا السيد “دجاشميد بولتايف” والسكرتير الثاني لدى السفارة الروسية في ليبيا “سيرجي خاباروف”.

وناقش السيد الوكيل مع الوفد في مقر الوزارة بالعاصمة الثلاثاء، الترتيبات اللازمة؛ لإعادة إفتتاح مقر السفارة الروسية في طرابلس، مرحباً بالوفد الروسي وحرصهم على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة إعادة فتح السفارة.

وأكد رئيس الوفد السيد “حيدر رشيد أغانيد” على أهمية تواجد السفارة في طرابلس؛ لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا معبراً عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين. (وال _ طرابلس) ع م

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