النعمي: اتفاق لجنة «5+5» على أهمية عملية نزع السلاح مجرد هراء

زعم عبد الحميد النعمي، وزير خارجية ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن اتفاق لجنة «5+5»، على أهمية عملية نزع السلاح مجرد هراء، بحسب وصفه.

وقال النعمي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المستشارة الاممية ستيفاني وليامز تؤكد اتفاق اعضاء لجنة «5+5» بإسبانيا على أهمية عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المسلحين”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “عندما اقرأ مثل هذا التصريح من مبعوث أممي يفترض أنه معين للمساعدة في التوصل الى حل للأزمة الليبية، وعندما أرى أن وسائل الإعلام تسارع إلى نشره ضمن الأخبار العاجلة وأن معظم الليبيين ينتظرون مثل هذا الهراء بفارغ الصبر، تزداد قناعتي أن الأزمة الليبية مرشحة للاستمرار إلى ما لا نهاية”، على حد زعمه.