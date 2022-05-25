تفاصيل محاور الاجتماع بين الدبيبة وشكشك ومدير شركة الكهرباء

أخبار ليبيا 24

اجتمع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وبحسب بيان لـ “ديوان المحاسبة” نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”. تناول اللقاء ثلاثة محاور أساسية، أولها متابعة الإجراءات المتعلقة بعدد من المشروعات التابعة للشركة العامة للكهرباء.

حيث جرى التأكيد على أهمية معالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بما يكفل تقدم المسار وإتمام الإجراءات التعاقدية.

وتابع البيان “تم التطرق في المحور الثاني إلى أهمية تفعيل مشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية طرابلس وضرورة معالجة الملاحظات الواردة من الديوان بالخصوص. أما المحور الثالث من اللقاء فقد تم فيه التركيز على متابعة الإنفاق الحكومي. وتفعيل كافة الإجراءات الضامنة لتفعيل الإفصاح والشفافية لكل ما يتعلق بمصروفات الحكومة ومختلف أوجه إنفاقها” .