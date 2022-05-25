الارصاد: اجواء صيفية ساخنة اليوم.. وتراجع درجات الحرارة يوم الجمعة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 25/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقي صيفية على أغلب المناطق خاصةً المناطق الغربية والخليج ومعظم مناطق الجنوب مع ارتفاع في درجات الحرارة, حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق الساحل مابين (33–37)مْ، وعلى مناطق الوسط – الدواخل والجنوب مابين (37 – 43)مْ, بينما لا تتجاوز (31)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم مناطق ليبيا تنشط أحياناً هذا اليوم ويوم الغد على بعض المناطق الغربية مما قد تسبب في إثارة الأتربة.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة تدريجياً بداية من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي.