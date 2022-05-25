الزوبية: القذافي دمر “الوطنية الليبية”

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في “حكومة الإنقاذ” السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن معمر القذافي، دمر ما أسماه بـ”الوطنية الليبية”، على حد قوله.

وقال الزوبية في تصريحات تلفزيونية: القذافي دمر الوطنية الليبية ولذلك نعاني عدم وجود مسؤولين وطنيين، ومنذ ثورة فبراير ولدينا مسؤولون لا نتمناهم حتى لعدونا اليهودي إسرائيل، ولديهم حقد على الوطن إلى جانب الفساد والنهب، فالذين يدبرون مؤامرات في ليبيا هم الذين كرمتهم الثورة وأعطتهم المناصب وجعلت لهم قيمة ومنهم علي زيدان، ومنصور سيف النصر أو بالأصح سيف الهزيمة، بحسب تعبيره.

وأضاف: علي زيدان أُعطي منصب رئيس الوزراء ليلعب بالمليارات لمدة سنة ونصف وكان قبلها مجرد شخص بسيط يتنقل بين المقاهي في ألمانيا، ومنصور سيف النصر، كان ممثل المجلس الانتقالي في فرنسا أيام الثورة، وهؤلاء كان عليهم إبراز ليبيا أمام العالم وتقوية موقفها، فزيدان بدأ الترويج لمشروع فزان الكبرى بعد الثورة، وعرض الموضوع على أحد أساتذة القانون الدولي، وفقا لحديثه.

وتابع: أستاذ القانون قال لزيدان إن فرنسا عرضت المشروع عام 1963 ورُفض لأنه من العار تقسيم ليبيا، وزيدان دفع 80 مليون دينار لمجموعة حاولت إحياء مشروع إقليم برقة لأنه إذا نجح فسينشأ إقليم فزان فورًا، وزيدان حاول ضم أحد الموانئ النفطية لمدينة سرت ودفع مبالغ كبيرة لأهالي السدرة لهذا الغرض حتى يكون هناك منفذ لفرنسا، على حد زعمه.

واستطرد: لماذا لم يحاول زيدان إقامة مشاريع في الجنوب خلال رئاسته الحكومة بدلا من الشكوى بتهميش الجنوب؟، لماذا لم يحاول زيدان إعطاء صلاحيات للبلديات خلال حكومته إذا كان يشكو من المركزية؟، الموجودون في هرم السلطة تركيزهم يكون على السرقة والنهب حتى يخرجوا منها، بحسب ادعائه.