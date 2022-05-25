 لإبرام إتفاقية تعاون مع مصر.. سفير ليبيا بالقاهرة يستقبل وفداً من مجلس التخصصات الطبية

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، وفداً من مجلس التخصصات الطبية بوزارة الصحة.

وأوضح حساب السفارة الليبية في القاهرة، على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع ضم كل من الدكتور امحمد ساسي رئيس مجلس التخصصات الطبية، والدكتور عادل خليفة سلامة مقرر عام الإمتحانات بالمجلس، والذي يزور القاهرة حالياً لإبرام إتفاقية تعاون وتبادل الخبرات مع مجلس التخصصات المصري برئاسة الدكتور حسام حسني”.

وختم البيان مبينًا، أن السفير رحب بالوفد، وأكد على أن “ما تقوم به السفارة من تسهيلات للوفد هو واجب، وأن السفارة والعاملين بها لن يألوا جهداً في الدفع بكل ما من شأنه دعم الوفد للنجاح في مهمته التي أوفد من أجلها”.