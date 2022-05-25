الزبير: باشاآغا أساء لتاريخه وضيعه وليس له قبول في المنطقة الغربية

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي عصام الزبير أن اختيار رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا لدخول العاصمة طرابلس للتوقيت كان خاطئًا،قائلاً:”يبدو أن باشاآغا كان تحت ضغط داعميه داخل ليبيا وخارجها، فهي المحاولة الثانية على التوالي، ويبدو كذلك أن عددًا من الكتائب المسلحة بعد أن أعطت وعودها بدعمه اكتشفت أن الوضع مخالف لتقديراتها ولا يمكنها حمايته ولا السيطرة على المقار الحكومية في العاصمة”.

الزبير وفي تصريح لموقع “الاستقلال”، أعرب عن استغرابه من وجود سياسي بهذه الدرجة من عدم الدراية والفهم السياسي للواقع الليبي خاصة في العاصمة، فاليوم باشاآغا خسر حتى التأييد الذي كان يحظى به من قبل بعض الأطراف في الغرب، على حد قوله.

وأفاد بأن باشاآغا أساء لتاريخه وضيعه، الآن ليس له قبول في المنطقة الغربية، ولم يعد يثق فيه حتى المجموعات المسلحة التي كانت موالية له، لذلك فمن يراهن عليه الآن فهو يراهن على جواد خاسر.

وعد المحلل السياسي أنه منذ تولي حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة شهدت العاصمة استقرارًا وحفاظًا على الأمن، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها من فتح الطرق وتجديد البنية التحتية وصرف منح اجتماعية، ونجحت في ضمان استمرارية الكهرباء بشكل متواصل لمدة 24 ساعة لأول مرة منذ العام 2011.

وشدد على أن هذه المكاسب حققت شعبية واسعة للدبيبة، وجعلت موقفه أفضل بكثير من موقف معارضيه.

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