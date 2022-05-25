المنفي: المصالحة ضرورية من أجل إنهاء المراحل الانتقالية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية؛ بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات بمشاركة جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي مع أعيان وحكماء الزنتان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المدينة؛ لمناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي وفي مقدمتها المصالحة الوطنية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

بدورهم، أشاد الحكماء بجهود المجلس الرئاسي في استقرار ليبيا، مشددين على ضرورة تغليب صوت العقل، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وأمن البلاد ووحدتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية