التكبالي لـ«الصور»: شركة جلينكور مدانة فلماذا لم يحاسب صنع الله على تعامله معها؟

أبدى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، تعجبه من عدم محاسبة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بعد تعامله مع شركة جلنكور.

وقال التكبالي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سيادة النائب العام؛ كنت قد وجهت لك شكوى بصفتي عضو في لجنة الأمن القومي ولجنة الطاقة تعدد اختراقات السيد صنع الله للقانون، وتعامله مع شركة جلنكور”.

وأضاف “الآن أمريكا وبريطانيا والبرازيل أعلنوا أنها مدانة وتطالبها بدفع تعويضات كبيرة. متى نحظى نحن بإدانة لمن جعلها تولغ في رزق الليبيين”.

يشار إلى أن جلينكور، وهي شركة بريطانية سويسرية، تعد من أهم المسيطرين على تجارة النفط والوقود في العالم، وثبت تورطها في الكثير من الصفقات الفاسدة، ومنها تقديمها لرشاوى بالملايين لمسؤولين في مؤسسة النفط النيجيرية لتسهيل الحصول على صفقات بيع كبرى للنفط النيجيري.