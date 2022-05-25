عبد الجليل: ليبيا تمر بالمختنق الأصعب في تاريخها على الجانبين الدستوري والتشريعي

صرح وزير الصحة بحكومة الاستقرار عثمان عبدالجليل في كلمة له أمام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت إن ليبيا تمر حاليا بمرحلة صعبة جدًا، بل بالمختنق الأصعب في تاريخها خاصة على الجانبين الدستوري والتشريعي.

وأضاف عبدالجليل أن الجامعات الليبية لها أهميتها، وهي بيوت خبرة تستفيد منها الدولة في التخطيط والدراسات، وهي المصدر الذي يغذي كل الأجسام التشريعية والتنفيذية داخل الدولة.

وأشار عبدالجليل إلى أن ليبيا تعرضت للكثير من التدخلات الأجنبية، وهو شىء مؤلم، مضيفًا أن هذه الدول المتدخلة في ليبيا تعرقل أي توافق بين الليبيين، وهو ما ظهر في عرقلة العملية الانتخابية.

وأشاد بالجهود التي بذلت من الكلية لإقامة هدا المؤتمر العلمي للقانون، والذي حضر افتتاحه نائب رئيس الوزراء خالد الأسطى، ومسؤولون محليون بسرت، مضيفًا أن مخرجاته وتوصياته ستكون مرجعًا لمجلس النواب والحكومة للمساهمة في النهوض بالبلاد.

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