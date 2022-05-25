تقرير غاني: زعزعة الاستقرار في ليبيا سمح للإرهابيين بالتمدد في مناطق أخرى

تطرق تقرير إخباري نشره موقع “ماي جوي أون لاين” الإخباري الغاني الناطق بالإنجليزية لمسألة تمدد الإرهاب والتطرف إلى مناطق واسعة من إفريقيا.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد”، نقل عن المدير التنفيذي لمركز “غرب إفريقيا لمكافحة التطرف” “موتارو موموني” تأكيده أن العنف الذي أدى إلى زعزعة استقرار الدولة الليبية أعطى زخمًا للجماعات الإرهابية في مالي للارتقاء بلعبتها والتوسع في دول أخرى.

وأوضح بالقول: إن زعزعة الاستقرار في ليبيا سمحت لمتمردي الإرهاب في مالي بالتوسع من حيث قدراتهم، ما فكك الأخيرة وذهب الانتشار إلى أبعد من ذلك، كما ترون في تشاد والنيجر ثم في السنوات الـ3 الماضية تفشى العنف أكثر في بوركينا فاسو.