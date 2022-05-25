المريمي: لجنة المالية بالنواب تدرس مشروع الميزانية المقدم من حكومة باشاغا

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، “أنه من المرجح أن يكون على رأس جدول أعمال الجلسة القادمة؛ إحاطة لجنة التعديل الدستوري ومقترح اللجنة المالية بشأن الميزانية”.

وقال المريمي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه “من المتوقع أن يدعو النواب لعقد جلسة الأسبوع المقبل، والإعلان عنها سيكون الأربعاء أو الخميس القادمين”.

وتابع؛ أن “لجنة المالية بمجلس النواب عاكفة على دراسة مشروع الميزانية المقدم من حكومة فتحي باشاغا للمجلس”.

وأردف أن “لجنة التعديل الدستوري لا بد أن ترفع نتائج مشاورات القاهرة مع لجنة الدولة، للنواب لإبداء الرأي فيها”.

وأشار المريمي، إلى أن “عقيلة أصدر بيانا، الأسبوع قبل الماضي، طالب فيه بفتح النفط واستئناف تصديره شرط تحويل عوائده للمصرف الليبي الخارجي وليس للمصرف المركزي”.

وختم موضحًا أن ” هذا الإجراء سيستمر إلى حين الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء والماليين لتوزيع الإيرادات توزيعا عادلا على الأقاليم الثلاثة”.