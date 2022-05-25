المنفي يرفض قرار إعفاء نائب رئيس المخابرات

التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، اليوم الأربعاء العقيد مصطفى قدور نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية.

وبحث الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس الاجراءات المتعلقة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز، بشأن إعفاء نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية.

وأكد الرئيس خلال اللقاء بأن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، منوهاً أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً، للوائح والقوانين المعمول بها.