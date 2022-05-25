صنع الله يبحث مع «إيني» تطوير حقول نفط وغاز

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع مدير عام شركة «إيني» الإيطالية في شمال أفريقيا أنطونيو بولساري، سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار في الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة؛ لتحقيق المستهدفات والتي في مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج؛ دعمًا للاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع سير العمل بالمواقع المختلفة التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكد صنع الله أن مؤسسة النفط ستستمر في التعاون مع شريكها الاستراتيجي «إيني» لتحقيق خططها وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط الليبي وزيادة معدلات الإنتاج، مشيدًا بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين الطرفين على مدار سنوات طويلة.

من جانبه، أوضح بولساري أن الشركة الإيطالية عازمة على الاستمرار في نشاطاتها الاستكشافية والتطويرية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وبناء القدرات والتدريب.