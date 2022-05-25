القطراني يبحث التعاون مع الهيئة المصرية العامة للتصنيع

بحث نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية على القطراني مع وفد من الهيئة المصرية العامة للتصنيع؛ سبل التعاون في عدد من المجالات.

وأكد القطراني، خلال اللقاء على تقديم التسهيلات الإدارية والفنية والتشريعية كافة لتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية والاتصالات والزراعة والكهرباء والموارد المائية، وتسخير الإمكانات اللازمة كافة لذلك، من الأيدي العاملة الماهرة والخبرات المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية تعطي أولوية للاستثمار لرفع العبء عن كاهل الدولة، إلى جانب تنويع مصادر دخل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتتواصل بمدينة بنغازي فعاليات ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا”، متضمنًا المعرض المصري الأول من نوعه لإعادة إعمار ليبيا، الذي افتتح، الاثنين، ويستمر حتى 27 من شهر مايو الجاري

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