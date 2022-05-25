ليبيا الان

القطراني يبحث التعاون مع الهيئة المصرية العامة للتصنيع

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية على القطراني مع وفد من الهيئة المصرية العامة للتصنيع؛ سبل التعاون في عدد من المجالات.

وأكد القطراني، خلال اللقاء على تقديم التسهيلات الإدارية والفنية والتشريعية كافة لتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية والاتصالات والزراعة والكهرباء والموارد المائية، وتسخير الإمكانات اللازمة كافة لذلك، من الأيدي العاملة الماهرة والخبرات المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية تعطي أولوية للاستثمار لرفع العبء عن كاهل الدولة، إلى جانب تنويع مصادر دخل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتتواصل بمدينة بنغازي فعاليات ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا”، متضمنًا المعرض المصري الأول من نوعه لإعادة إعمار ليبيا، الذي افتتح، الاثنين، ويستمر حتى 27 من شهر مايو الجاري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك