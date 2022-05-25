ديكارلو: استخدامنا التقنيات الرقمية في ليبيا لدعم فئة النساء والشباب وحرية التعبير

ليبيا – قدمت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام “روزماري ديكارلو” إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن التقنيات الرقمية والسلم والأمن الدوليين.

الإحاطة التي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد، أكدت من خلالها “ديكارلو” استخدام البعثة الأممية هذه التقنيات المهمة المحافظة على السلم والأمن الدوليين بشكل متعدد الجوانب لإجراء 5 حوارات رقمية، ضم كل واحد منها أكثر من ألف مشارك.

وأضافت “ديكارلو”: إن هذا الجهد زاد من شرعية عمل البعثة الأممية بعد أن رأت المجتمعات المختلفة أن صوتها مسموع، لا سيما من فئات النساء والشباب والأقليات التي ساهمت بشكل شامل في تعزيز المشاركة في عمليات السلام ودعم الحق في حرية التعبير في أوقات النزاع المسلح.

ترجمة المرصد – خاص

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