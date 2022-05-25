المنفي يشيد بتعاون «قوة مكافحة الإرهاب» مع الأجهزة الأمنية

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، بتعاون قوة مكافحة الإرهاب مع الجهات الأمنية، في تأمين حياة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

جاءت إشادة المنفي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، آمر قوة مكافحة الإرهاب، اللواء محمد الزين، بمقر المجلس الرئاسي، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين قدم للمنفي إحاطة كاملة عن عمل القوة خلال الفترة الماضية، في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة.

– المنفي عن إعفاء نائب رئيس «المخابرات»: هذه القرارات من اختصاص «الرئاسي»

والتقى المنفي، في وقت سابق اليوم، نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية، العقيد مصطفى قدور، لبحث الإجراءات المتعلقة بقرار إعفائه، الصادر من رئيس الجهاز الفريق أول حسين محمد العائب الثلاثاء الماضي.

وانتقد المنفي خلال اللقاء نشر قرار إعفاء العقيد مصطفى قدور من منصبه الذي أصدره رئيس جهاز المخابرات ونشر القرار عبر وسائل الإعلام بالمخالفة للوائح المنظمة لعمل الجهاز، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات من اختصاص المجلس الرئاسي.

آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين خلال لقائه مع المنفي، الأربعاء 25 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)